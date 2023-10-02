الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية

المسجد الإبراهيمي
المسجد الإبراهيمي

 

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين؛ بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

 

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مفتي الديار الفلسطينية يدين إغلاق المسجد الإبراهيمي ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى

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الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

وأوضح مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، في بيان اليوم الاثنين، أن الاحتلال سيغلق المسجد الإبراهيمي حتى الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة المسجد، واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

 

وطالب الجعبري، المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها "اليونسكو"، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى المسجد الإبراهيمي، لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد العُرش اليهودي في المسجد وساحاته.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها عند كل المداخل المؤدية إلى المسجد لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية، بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

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