"التوعية بأهمية اللقاحات والأمصال للفريق الطبي".. يوم علمي بمستشفيات جامعة أسيوط غدًا

في إطار اهتمام مستشفيات أسيوط الجامعية بتنظيم أنشطة التوعية الصحية العلمية لتحسين منظومتها الصحية تقوم إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط بالتعاون مع مستشفى الأطفال الجامعي وقسم الأورام، بتنظيم يوما علميا عن أهمية اللقاحات والأمصال للفريق الطبي، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء 3 أكتوبر بمقرها في قاعة المؤتمرات بالمستشفى الجامعي الرئيسي باسيوط

ويقام اليوم العلمي تحت إشراف الدكتور علاء عبدالمنعم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد أمير فتحي مدير مستشفى الأطفال، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم الأورام، والدكتورة هبة الله جمال راشد المشرف العام على إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة أسماء محمد عبد العزيز مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور أحمد السيد رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى الإصابات الجديدة وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بأسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للجامعة المستشفيات،

"التوعية بأهمية التطعيمات والأمصال للفريق الطبي" يوم علمي بمستشفيات جامعة أسيوط

وسيتضمن اليوم العلمي سلسلة من المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تثقيف الأطباء والممرضين وجميع أعضاء فريق الرعاية الصحية حول أهمية اللقاحات والأمصال للحد من انتشار الأمراض المعدية. وستتناول المؤتمرات والندوات موضوعات مختلفة مثل أنواع اللقاحات المختلفة وفوائدها وتأثيرها على الصحة العامة.

كما سيتم تسليط الضوء على أهمية تحقيق نسبة تطعيم عالية بين السكان والفرق بين اللقاحات الوقائية والعلاجية. وسيتحدث خبراء في مجال العدوى والأورام عن آخر التطورات في اللقاحات والأمصال والتجارب السريرية الجارية حاليا.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر العلمي عدد كبير من الأطباء والممرضين وأعضاء الفريق الصحي بالمستشفى. ويعد هذا الحدث فرصة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات في مجال اللقاحات والأمصال.

زيادة الوعي بأهمية اللقاحات والأمصال كوسيلة فعالة للحد من الأمراض المعدية

يهدف قسم مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط إلى زيادة الوعي بأهمية اللقاحات والأمصال كوسيلة فعالة للحد من الأمراض المعدية. ويعد هذا النشاط جزءًا من جهودهم المستمرة لتحسين سلامة المرضى ومنع انتشار المرض في المجتمع.

حيث تعدّ اللقاحات والأمصال من أهم الأدوات التي تسهم في مكافحة العدوى وتعزيز الصحة العامة. ولا شكّ أن الفريق الطبي أحد الفئات المهنية الأكثر تعرضاً للتعرض إلى العدوى بشكل مباشر، حيث يتعاملون يومياً مع العديد من المرضى ومصابي الأمراض المعديّة.

وتهدف المبادرة التي تنظمها إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط، إلى توعية وتثقيف الفريق الطبي حول أهمية التطعيمات والأمصال كوسيلة فعالة للحد من انتشار الأمراض والعدوى في المجتمع.

ومن المعروف أن الفريق الطبي يأخذ على عاتقه مسؤولية الرعاية الصحية للمرضى، ويكونون في تواصل مستمر مع مجموعة واسعة من الأشخاص المرضى، وهذا يزيد من فرص تعرضهم للإصابة بالعدوى. وبالتالي، فإن الحصول على التطعيمات اللازمة يعد جزءاً أساسياً من واجبهم الوظيفي للحفاظ على سلامتهم الشخصية وصحة المرضى الذين يعالجونهم.

يمكن أن تعزز الحملات التوعوية والتثقيفية مثل هذا اليوم العلمي الوعي بأهمية التطعيمات والأمصال بين الفريق الطبي. وعبر توفير معلومات دقيقة وشاملة حول أنواع اللقاحات المتاحة، والجرعات الموصى بها، والجدول الزمني للتطعيمات، يمكن تعزيز قدرة الفريق الطبي على اتخاذ قرارات مدروسة والتصرف بشكل صحيح في تطبيق التطعيمات.

وسيناقش هذا اليوم العلمي آخر التطورات في مجال الإمصال والتطعيمات، بما في ذلك الأبحاث الحديثة والتجارب السريرية. وبالتالي، يمكن أن يشجع المشاركون على المشاركة في تحسين توفر اللقاحات والأمصال، وتطوير ممارسات جديدة في مجال الوقاية من العدوى.