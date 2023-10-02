النيابة العامة تعلن تفاصيل معاينة حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أكدت النيابة العامة، أن معاينة حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية أسفرت عن تفحم بكامل مبنى المديرية، وفقًا لما نقلته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأضافت النيابة العامة، أنه تم تشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الحريق الذي نشب فجر اليوم الاثنين.

واشتعل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين ما تسبب في سقوط أجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل، وجرى الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد آثار الحريق.

السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

سيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق الهائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتولى فريق الدفاع المدني مهمة عمليات التبريد.

وصل اليوم الاثنين، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

ووجه وزير الداخلية بمراجعة السلامة الإنشائية لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة كفاءته في أقرب وقت، كما وجه بتقديم أوجه الرعاية كافة للمصابين لحين اكتمال شفائهم.