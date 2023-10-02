انهيار سقف كنيسة أثناء القداس بالمكسيك ينهي حياة 9 أشخاص (فيديو)

انهار سقف كنيسة في مكسيكو سيتي، يوم الأحد أثناء القداس، وتسببت في إنهاء حياة 9 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.

وقال أحد رجال الإنقاذ التابعين للصليب الأحمر لوسائل الإعلام المحلية إن 80 شخصًا كانوا حاضرين في أبرشية سانتا كروز عندما انهار السقف.

وقال المتحدث باسم أمن الولاية في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: “للأسف أنباء عن 9 وفيات و40 جريحًا”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ما لا يقل عن 20 شخصًا فقدوا تحت الأنقاض، وأنه كان يتم الاحتفال بالمعمودية عندما انهار السقف.

أسقف الكنيسة لحظة صعبة للغاية

وقال أسقف الأبرشية المحلية خوسيه أرماندو ألفاريز في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "إننا نمر بلحظة صعبة للغاية، انهار سقف الكنيسة أثناء الاحتفال بالقداس الإلهي".

وأضاف "في هذه اللحظة يقومون بالأعمال اللازمة لإنقاذ الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض".

وقال منقذ الصليب الأحمر لتلفزيون ميلينيو إن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع.

وتواجدت في الموقع عدة سيارات إسعاف وسيارات دورية وأفراد من الشرطة والجيش، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن أفراد الأسرة الذين كانوا في الكنيسة.