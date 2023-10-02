جمعية مصر الجديدة تفتح كافة منصاتها الثقافية والابداعية مجانا في 6 أكتوبر

قررت جمعية مصر الجديدة ، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، اتاحة دخول الزوار لجميع المنصات الابداعية والثقافية التابعة لها ، في يوم الجمعة القادم الموافق السادس من اكتوبر ، بدون اى رسوم احتفالا بالذكرى ال 50 لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة والمشاركة في حزمة الفعاليات التى تقدمها كافة مؤسسات الجمعية الثقافية وهى مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل ومكتبة الاسمرات .

يأتى ذلك في اطار توعية الاطفال والنشأ بما قدمه الضباط والجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات دفاعا عن الحق والسلام والاستقرار في الداخل والخارج، حيث تشكل سياجا وطنيا منيعا لحماية مكتسبات الدولة وتحقيق رسالتها ودورها في دعم وترسيخ الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، أن الاحتفالات تستمر على مدار أكتوبر الجاري في كافة منصات الجمعية الثقافية ، مكتبات المستقبل ومصر الجديدة والاسمرات ومركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" ، ويشمل عدة فعاليات من بينها الندوات التثقيفية والافلام التسجيلية وورش العمل خاصة للاطفال والنشأ لتعريفهم بالدور البطولى التى تلعبة قواتنا المسلحة على مدار تاريخها العريق حيث اثبتت أنها الحصن المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غالٍ ونفيس، بعد أن وفرت قيادة الدولة لهذه القوات العتاد والتدريب على أعلى المستويات، ليرتفع ترتيبه ضمن أقوى جيوش العالم تسليحاً وخبرة.

وفى ذات السياق اكد الدكتور نبيل حلمي وأعضاء جمعية مصر الجديدة، على تقديم التهنئة العطرة إلى كل جندي في القوات المسلحة والقيادة السياسية، في الذكرى الـ 50 على نصر أكتوبر المجيد.