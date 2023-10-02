منتدى دل تكنولوجيز يستعرض تقنيات تعزّز استعداد المؤسسات للمستقبل الرقمي

ينعقد منتدى دل تكنولوجيز في 2 أكتوبر 2023 بالقاهرة ليكون الحدث السنوي الأهم الذي يجمع قادة الأعمال وخبراء القطاع في البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني. ونظرًا لأهمية التحول الرقمي كونه أصبح على رأس أولويات الجهات الحكومية والشركات في مصر، فقد جددت دل تكنولوجيز التزامها بتزويد عملائها بالتقنيات المتقدمة التي تعزز استمرارية الأعمال والنمو.

سيستضيف منتدى دل تكنولوجيز ورش عمل وجلسات تعليمية وحلقات نقاشية حيث سيتناول المتحدثون مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تعزز التحول الرقمي للمؤسسات وتسرع وتيرته.

كما سيتمكن المشاركين من معرفة المزيد حول أحدث تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، والسحابة المتعددة كخدمة، والتقنيات الحديثة والآمنة، وعمليات صنع القرار القائم على الذكاء الاصطناعي، واكتشاف أحدث منتجات وحلول الأمن السيبراني من خلال جلسات فرعية تعليمية وتجارب تفاعلية.

قال طارق هيبة، مدير عام الشركة في مصر وليبيا: "لعبت شركة دل تكنولوجيز دورًا حاسمًا في دعم التحول الرقمي في مصر من خلال الابتكار والتعاون. نحن نؤمن بدور التكنولوجيا في إطلاق العنان لإمكانات لا مثيل لها وخلق مستقبل أفضل للجميع. ويتيح منتدى دل تكنولوجيز الفرصة لتحسين مكانتنا كمستشارين موثوقين لعملائنا وشركائنا، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المصرية في رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مزدهر."

تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية، محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في دِل تكنولوجيز؛ وطارق هيبة، مدير عام الشركة في مصر وليبيا، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف المؤسسات في قطاعات عدة مثل الرعاية الصحية والحكومة والخدمات المالية والتعليم.