سامح الصريطي وابنته ضيوف برنامج واحد من الناس .. الليلة

يستضيف د. عمرو الليثي، الفنان القدير سامح الصريطي وابنته الفنانة ابتهال الصريطي، في حلقة فنية خاصة في برنامجه "واحد من الناس" ، وذلك في العاشرة مساء اليوم الإثنين.

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة ، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء ، وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل " رمضان والناس " ، والعديد من الاعمال الدرامية والتاريخية.

كما يتحدث الفنان سامح الصريطي، عن والده وشارك فى ثورة 1919 واتعرض للموت مرتين ؟ وعلاقته بامه ، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بانه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى احدى دور رعاية المسنين ؟ كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي احل به في اخر سنتين.

وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية ، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركته في عروض ساقية الصاوي ، واول مرة تقف على خشبة المسرح فى مسرحية ( ياعزيز عينى ) ، وعن شخصيتها بمسلسل سابع جار ، واكتر عمل تحبه لوالدها ، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين علي شاشة الحياة.