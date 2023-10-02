الزراعة: لا نعاني من أزمة غذاء وأضفنا 1.7 مليون فدان (فيديو)

أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الدولة أضافت 1.7 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال 9 سنوات، مضيفًا أن ملف الأمن الغذائي أصبح جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والإقليمي للدول والكثير من التجمعات الاقتصادية الكبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الاثنين: “الدولة نحتت فى الصخر عشان تضيف رقعة زراعية تجاوزت 1.7 مليون فدان”.

الزراعة: لا توجد أزمات غذائية فى مصر

وأوضح أنه لا توجد أزمات غذائية فى مصر مثل دول كثيرة وذلك لأن الدولة دفعت المليارات فى استصلاح أراضي وإقامة بنية تحتية قوية وتوسع رأسي وزيادة إنتاجية الفدان على مدار الـ 9 سنوات الماضية.

وأوضح أن ما حدث لم يحدث فى تاريخ مصر فى الزراعة، إذ أن تلك الأراضي كانت صحراء من آلاف السنيين، وهو ما جعل السلع متاحة للناس.

وأشار إلى أن كل المجهودات التى بذلتها الدولة حافظت على ملف الأمن الغذائي على قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن مشاريع الاستصلاح التى جرت تكافئ مشروعات خالدة فى ذاكرة المصريين لسنيين كثيرة مضت.