شنايدر إلكتريك تتعاون مع AVEVA لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، أنها أصبحت الآن الموزع الرسمي الحصري لأڤيڤا (AVEVA) في السوق المصري، وهي الشركة العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية. ويتيح هذا التعاون لكلا الشركتين تسريع جهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي المحلي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال الحدث الأول من نوعه المخصص لحلول البرمجيات من تنظيم شنايدر إلكتريك بالشراكة مع أڤيڤا بحضور عدد من الشركاء المتخصصين في مجال دمج الأنظمة والشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs) وموزعي حلول التحكم الآلي. وكانت هذه الفعالية البارزة محط أنظار العديد من خبراء ورواد الصناعة والتكنولوجيا، الذين توافدوا لاستكشاف آفاق التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة والتحكم الآلي.

وخلال الفعالية، استعرضت شنايدر إلكتريك وأڤيڤا أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال البرمجيات، ونماذج الأعمال الجديدة والبرامج المخصصة للشركاء والمنتجات والحلول الجديدة التي يتم تقديمها للسوق. شهد الحدث تنظيم أربع حلقات نقاشية بمشاركة نخبة من كبار الخبراء من الشركتين لتسليط الضوء على آخر التطورات والحلول في هذا المجال كما شهدت الفعالية مراسم لتوزيع الجوائز لتكريم الشركاء والشركات المتخصصة في دمج الأنظمة والحاصلين على شهادة اعتماد من أڤيڤا.

تتميز حلول البرمجيات المقدمة من أڤيڤا – والتي تتولى شنايدر إلكتريك توزيعها في مصر- بأنها محايدة ويمكن استخدامها مع أي علامة تجارية، مما يجعلها متوافقة مع مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية للأجهزة والمعدات. تتنوع محفظة الحلول المقدمة من أڤيڤا لتشمل أكثر من 140 من الحلول البرمجية الملائمة لمختلف الصناعات وعلى رأسها المياه ومعالجة مياه الصرف، والبنية التحتية، والمدن الذكية. كما أن تلك الحلول تتناسب مع مختلف المشروعات بإختلاف أحجامها كما يمكن تعديلها لتناسب المتطلبات الخاصة للعملاء. ويمكن لحلول وخدمات شنايدر إلكتريك المتطورة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي في القطاع الصناعي والحلول البرمجية من أڤيڤا معًا مساعدة الشركات في تحسين الأداء الهندسي والتشغيلي والصيانة في كافة قطاعات المؤسسات مما يسهم في زيادة معدلات الكفاءة، وتحقيق وفورات، وزيادة معدلات الربحية، بالإضافة إلى تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة وتمكين الأفراد.

قال المهندس أحمد مدكور، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، "مسرورون بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع أڤيڤا (AVEVA) ليتم توحيد الجهود بهدف تعزيز وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي في مصر والذي يتطلب الآن طريقة تفكير رقمية قائمة على الاعتماد على البرمجيات والبيانات. وبفضل نهجنا الذي يرتكز على الحلول البرمجية بالإضافة إلى الحلول المتطورة الأخرى التي نقدمها، ونؤكد التزامنا بتوفير حلول التحكم الآلي المبتكرة والتي تتميز بالاعتمادية لعملائنا، لمساعدتهم على خفض التكاليف التشغيلية وزيادة المرونة ومساعدتهم في التحول نحو الاستدامة."

وخلال الفاعلية، قامت كلًا من شركة شنايدر إلكتريك وأڤيڤا باستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المصممة لتعزيز الكفاءة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، بما في ذلك مراكز التحكم الأقايمي AVEVA Unified Operation Center، والذي يقدم بيانات في الوقت الفعلي للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع بالإضافة إلى خاصية الذكاء الاصطناعي التي تساعد فريق العمل على تحسين موثوقية الأصول والأداء التشغيلي مع توفير التكاليف التقنية. وتضمنت المنتجات المعروضة أيضًا AVEVA PI System، وهو مجموعة من الحلول تتيح جمع البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي وتخزينها والوصول إليها لتزويد صناع القرار في قطاع الصناعات الحيوية بالقدرة على تحليل البيانات. كما تم عرض منتج آخر وهو نظام تنفيذ التصنيعAVEVA MES Manufacturing Execution System- ، والذي يتيح للشركات رقمنة وتحسين وإدارة عملياتها التشغيلية ونشاطات العمل عبر الأصول الصناعية.

أضاف أحمد فوزي، مدير قطاع دمج الأنظمة في أڤيڤا (AVEVA): "لدى السوق المصري إمكانيات هائلة، خاصة في المجال الصناعي مع النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع التحول الرقمي. ونحن سعداء للغاية في أڤيڤا بالتعاون مع شنايدر إلكتريك لتقديم حلول برمجية رائدة تمكّن العملاء المحليين من تحسين اعتمادية الأصول والأداء التشغيلي. فمجموعة حلولنا مصممة لمساعدة الشركات في تحقيق التحول الرقمي وتسريع النمو. “

يلتزم القطاع الصناعي في شنايدر إلكتريك بتوفير حلول إدارة الطاقة والتحكم الآلي بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 30% في قطاع الصناعة ومساعدة المزيد من الصناعات على رقمنة عملية التشغيل لتحسين أدائها وضمان المرونة وإدارة سلاسل القيمة بصورة فعالة. وتمتلك الشركة سجلًا حافلًا من المشاريع الناجحة في القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، أحد أكبر المشروعات الزراعية يتم بنائه على مساحة تزيد عن 8 ملايين متر مربع، وتُستخدم حلول شنايدر إلكتريك لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشروع وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.