مصرع نقيب مهندسين أسيوط في حادث مروري

توفي صباح اليوم الاثنين، المهندس أسامة محمد أنور، نقيب مهندسين أسيوط ورئيس قطاع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إثر حادث أليم أثناء عودته من العمل بمحافظة أسيوط على الطريق الصحراوي الغربى قريب من مركز سمالوط بالمنيا وتم نقله إلى مستشفى سمالوط التخصصى وكما اصيب في الحادث مدير عام الصيانة مصطفي عويس والسائق

وجدير بالذكر بانه في 4 مارس 2022 أعلنت اللجنة المشرفة على الجولة الثانية لمنصب رئيس نقابة مهندسي أسيوط الفرعية في الانتخابات النصفية، فوز المهندس أسامة محمد أنور بمنصب رئيس نقابة مهندسي أسيوط الفرعية بعد حصوله على 853 صوتاً مقابل 789 صوتاً للمهندس الهيثم عبد الحميد نصر.