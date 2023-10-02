الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تايوان تستعد لإعصار كوينو وترجح بإغلاق المدارس في شرق وجنوب البلاد

إعصار كوينو
إعصار كوينو

 

أصدر مكتب الطقس المركزي في تايوان اليوم الإثنين تحذيرات من قرب وصول إعصار كوينو إلى اليابسة يوم الخميس المقبل، مرجحة بإغلاق مكاتب العمل والمدارس في شرق ووسط وجنوب البلاد.

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ونقلت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية عن بيان المكتب القول "إنه على الرغم من أن مساره قد يتغير، أصدر المكتب تحذيرا بحريا وتحذيرات برية خلال الـ 24 ساعة المقبلة"، مضيفا أنه في الساعة 10 صباحا بتوقيت تايوان، كان إعصار كوينو على بعد حوالي 900 كيلومتر جنوب شرق البلاد، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، وفقا لمركز مراقبة الكوارث.

يظهر المسار المتوقع لكواينو أنه سيصل إلى اليابسة في شبه جزيرة هنجتشون يوم الخميس المقبل قبل أن يدخل المياه جنوب غرب مدينة كاوشيونج يوم الجمعة، ويقدر مركز التحذير المشترك من الأعاصير حاليا أن الإعصار سيكون في مقاطعة بينجتونج بحلول يوم الخميس.

واستنادا إلى توقعات مكتب الطقس الحالي، ستشعر تايوان بأقوى تأثيرات الإعصار طوال يوم الخميس وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، ومن المتوقع أن تشهد تايتونج ومقاطعة هوالين وشبه جزيرة هنغتشون أكبر تأثير للعاصفة، تليها بينتونج وكاوشيونغ ومدينة تاينان ومقاطعة ييلان ومدينة كيلونج وتايبيه الكبرى ومدينة تاويوان.

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