نائب رئيس جامعة كفرالشيخ : تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية للمشاركة الفاعلة في مجتمعها

أكدت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ ومقرر المجلس القومي للمرأة في المحافظة الدكتور أماني شاكر ، الاثنين ،أن مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة تقدم عدة برامج داخل وخارج مصر وداخل وخارج الجهاز الإدارى للدولة لاعطائها فرص حقيقية للمرأة للتطوير والتعلم لتنال المكانة التي تستحقها.

وتضم مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة مجموعة من البرامج التدريبية " التنفيذيات- المصريات بالخارج- في المحافظات المصرية- في المحافظات المصرية أون لاين" والتى تستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية والاستثمار في تدريبها ومنحها فرصاً حقيقية للمشاركة الفاعلة في مجتمعها حيث تم تصميم البرامج، لتراعى تحفيز مهارات القيادة والادارة الحديثة والتفكير المنطقي والإبداعي وصف خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تاثيراً في عملهن ومجتمعاتهن.

و أوضحت شاكر أن مدرسة المرأة تستهدف المصرية العاملة في القطاعين العام والخاص وغير العاملة سواء كانت مقيمة داخل مصر أو خارجها بدءاً من سن 22 عاماًحتى 50 عاماً لتشمل شريحة واسعة من النساء المصريات الراغبات في تطوير مهاراتهن وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية والقدرة على المشاركة الفاعلة في تنمية وتطوير المجتمع.

و أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ ومقرر المجلس القومي للمرأة في المحافظة إلى أن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 203.

و نوهت شاكر إلى أنه يتم تقديم البرنامج التدريبي داخل كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بإجمالي 23 يوم تدريبى، على أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، وحاصلة على مؤهل جامعى، مابين 22 إلى 50 عام، وتجتاز المقابلات الشخصية وحزمة من الاختبارات.