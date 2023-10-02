رئيس مدينة القصير يتفقد عددا من المدارس لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

شهد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، اليوم الاثنين، طابور الصباح بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية المشتركة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بحضور رمضان شعبان مدير الإدارة التعليمية وقيادات الإدارة. بمدينة القصير حيث هنأ رئيس المدينة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيا الأمن والاستقرار للوطن.

وتفقد رئيس مدينة القصير مدرسة الشيخ عطا الابتدائية، وقام بجولة داخل المدرسة تضمنت الفصول ورياض الأطفال وغرف الأنشطة، والفعاليات التى تقيمها جمعية رسالة للاعمال الخيرية كمشاركة مجتمعية لاسعاد الأطفال.

وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة المستمرة للمدارس وبدء تقديم الخدمات التعليمية بجميع المراحل الدراسية المختلفة بمدن المحافظة،

هذا وكانت الوحدة المحلية لمدينة القصيرقد تابعت أمس انتظام العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع إدارة القصير التعليمية، حيث شهدت مدارس المدينة استقبال الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة وعدم التكدس بالفصول، بحضور سكرتير المدينة ومدير الإدارة التعليمية وقيادات التربية والتعليم بالإدارة وذلك بمدارس أبو بكر الصديق الابتدائية والشهيد أحمد على الابتدائية ومدرسة القصير الرسمية للغات ومدرسة سيتي سكول الخاصة.

وقامت إدارة القصير التعليمية وبالتعاون مع الإدارة الصحية بتعقيم المدارس لسلامة الطلاب، كما قامت إدارة المواقف بالوحدة بمتابعة خطوط سير سيارات الأجرة خاصة السيارات المكلفة بخط سير مناطق مبارك والمناطق الشمالية.