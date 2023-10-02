3098 محضراً خلال حملات تموينية مفاجئة بالشرقية

لضبط حركة البيع والشراء..

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار خلال شهر سبتمبر الماضي، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3098 ) محضراً منها (2049) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و(1004) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 10 طن و 800 كيلو دقيق و10طن و400 كيلو سكر و1 طن و630 كيلو زيت و300 كيلو أرز و200 كيلو دواجن و1 طن ملح جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 30 طن مستلزمات زراعية و430 قاروصة سجائر و1000 لتر بنزين و60 شيكاره يوريا و198 عبوة أدوية جميعهم سلع غير صالحة للإستهلاك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكارالسلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

يذكر أن إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية، وبرفقة قطاع وسط الشرقية بمشاركة أبوطالب صلاح الدين رئيس القطاع، قامت بشن حملة مكبرة لفحص شكاوي المواطنين بدائرة مركز الإبراهيمية، حيث وردت معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة والمحظور تداولها بالأسواق والتي تصرف من فروع شركات الجملة للتجار بنظام الحصص لتوزيعها على المواطنين بموجب البطاقات التموينية، وذلك داخل مصنع تعبئة زيوت الطعام بناحية إحدى قرى الإبراهيمية بهدف إعادة تعبئتها وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وبمفاجئة المصنع تبين أنه غير مرخص وبالتفتيش داخل المصنع تم ضبط العديد من السلع التموينية المدعمة وهي كالأتي "35 رابطة مكرونة - 14 كرتونة خل تمويني - 12 كرتونة صابون - واحد كرتونة مرقة دجاج - 36 علبة لبن بودرة" وتم مصادرتها فورًا بسيارات الحملة، كما تم التحفظ علي طن ونصف زيت طعام، وغيرمصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وعليه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المصنع وعرضه علي النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمرارًا للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وخلال شهر أغسطس الماضى قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3072) محضراً منها (2018) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و (1054) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، ومحاضر غش تجارى، ومحاضر ضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 17 طن دقيق، و10 طن ملح، و17 طن قمح، و8 طن أرز، و40 طن زيت، وطن منتجات ألبان، و635 كيلو لحوم، و4400 عبوة عصير، و300 عبوة بسكويت، و600 كيلو سكر، جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 1000 لتر سولار، و2250 قاروصة سجائر، و35 أسطوانة بوتاجاز، جميعم سلع غير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة كافة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.