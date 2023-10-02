القبض على لص الهواتف المحمولة في الغربية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالغربية كرهاً عنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات بإستقبالها (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام "سائق مركبة توك توك" بسرقة هاتفه المحمول من يده وأثناء محاولته الهرب قام الـمُصاب بالتشبث بالمركبة مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المستخدم فـى الواقعة وقائده (مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه الخاص بالمجنى عليه).. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.