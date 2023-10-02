لرفع المناعة المجتمعية.. تطعيم الأطفال المتخلفين بالمناطق النائية بالصالحية الجديدة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الاثنين، تطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيم بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك رفع المناعة المجتمعية، وحصر الأطفال المتخلفين بمحافظة الشرقية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، تقوم بهذه المهمة، وذلك بعد إنتهاء الفرق من أعمال المسح الميداني للأطفال بهذه المناطق مثل البدو الرحل، والتي تأتي في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها الـ ٩٩، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية المشاركة في أعمال التطعيم، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، وقام بالاستفسار من المواطنين بهذه المناطق عن أي احتياجات طبية لتوفيرها لهم ضمن خطة المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، حيث يتم إجراء المسح الميداني بكافة المناطق والمنازل لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه وفقاً لتوجيهات وزير الصحة؛ تم مد المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم آخرى، نظراً للاقبال المتزايد من المواطنين للحصول على الخدمات الطبية ضمن فعاليات المبادرة، والتي يتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.