البنك العربي الإفريقي الأكثر بحثًا بعد إصداره شهادة إدخارية بعائد 65 %

البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر.. تستمر عمليات البحث عليه لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانه إصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 65%.

وتصدر البنك العربي الافريقي مؤشرات موقع جوجل، حيث بحث الملايين عنه لمعرفة تفاصيل الشهادة الإدخارية.

وكان البنك العربي الافريقي أوضح انه أصدر شهادة ادخارية ذات أجل 3 سنوات لعائد تراكمي بالجنيه المصري بفائدة 65 بالمئة عن كامل فترة الشهادة، ويحصل المودع على عائد الشهادة بالكامل بنهاية مدتها، وفق ما نشره البنك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي جاء في منشوره"عائد 65% يؤمن مستقبلك مع الشهادة الادخارية الثلاثية المدفوعة آخر المدة من البنك العربى الافريقى الدولى بمعدل عائد تراكمي %18.17".

وأشار البنك العربي الأفريقي إلى أن "الشهادة الادخارية الثلاثية المدفوعة آخر المدة" يمكن الادخار فيها بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري (161 دولار أميركي) ومضاعفات الألف، دون حد أقصى، مؤكداً أن الشهادة متاحة للأفراد حصرًا وبالجنيه المصري فقط ولا يوجد منها بعملات أخرى.

يذكر أن البنك العربي الافريقي كان قد أصدر شهر يوليو الماضي، شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري، مدتها ثلاث سنوات، بعائد تراكمي 40 بالمئة يصرف مقدما.

وفي سياق متصل، كان بنكي الأهلي المصري ومصر، طرحا في يوليو الماضي أيضاً شهادتي ادخار بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7 بالمئة؜ ويصرف ربع سنويا بالدولار.