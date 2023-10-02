غيرت مسار حياتها.. الموديلز لانا تكشف عن الخطوط الحديثة لعـاشِقـات الـموضـة

بات مصطلح «فـاشـون» متداولاً بشكل كبير بين عـاشِقـات الـموضـة، فبعض الفتيات لديهن الشغف بُمتابعة أحدث خطوط الـموضة عن طريق المدونات المُنتشرة على وسائل الـتواصل الاجتماعي، أو تطبيقات صُنعت خصيصاً لذلك قالت الـفاشـون لانا خلال تصريح تليفزيوني، إن الكثير من الفتيات يتمنين ممارسة تلك الـمهنة، لكن قد لا يعرفن الطريق، وهناك أخريات يتابعن تلك المدونات ويتمنين ارتداء ما يُعرض بها من أزياء، لكن لا يعرفن ما يناسبهن، في ذات السياق أوضحت أنها حققت حلمها وشغفها بالموضة، وغيرت مسار حياتها، وهي خطوة ربما تريد أخريات اتخاذها، لكن لا يعرفن السبيل إليها.



ووجهت لانا نصيحة بأن يتوجب على كل فتاة تنوي أن تكون فـاشـون الأخذ بها أو ببعضها، في البداية على الفتاة أن تختار صورة ذات جودة عالية، وأن يكون لديها ذوق خاص في الملابس مع التنويع فيها، كما نصحت الدوسرى بتوثيق المهارات عبر الاستعانة بمقاطع فيديو تُبين مهارة تنويع ارتداء القطعة الواحدة.

مؤكدةً أن الشغف يكفي لكي تتحول الفتاة إلى فـاشـون والتي هي ليست عـارضـة أزياء بمفاهيمها المعروفة، بمعنى أنها لا تخضع لمقاييس الوزن والطول المتداولة.