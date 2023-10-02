وزير الداخلية يوجه باستعادة كفاءة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية (فيديو)

وصل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب فجر اليوم الإثنين.

ووجه وزير الداخلية بمراجعة السلامة الإنشائية لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة كفاءته في أقرب وقت، كما وجه بتقديم أوجه الرعاية كافة للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

سيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق الهائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتولى فريق الدفاع المدني مهمة عمليات التبريد.

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

واشتعل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين ما تسبب في سقوط أجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل، وجرى الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد آثار الحريق.

وقالت مصادر طبية بالإسماعيلية إن نحو 27 مصابًا تم نقلهم حتى الآن إلى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11 طابق بالكامل.