الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الداخلية يوجه باستعادة كفاءة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية (فيديو)

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وصل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب فجر اليوم الإثنين.

txt

السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية (فيديو)

txt

بعد حريق مديرية الأمن ...الحزن يخيم على الإسماعيلية

ووجه وزير الداخلية بمراجعة السلامة الإنشائية لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة كفاءته في أقرب وقت، كما وجه بتقديم أوجه الرعاية كافة للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

سيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق الهائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتولى فريق الدفاع المدني مهمة عمليات التبريد.

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

واشتعل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين ما تسبب في سقوط أجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل، وجرى الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد آثار الحريق.

وقالت مصادر طبية بالإسماعيلية إن نحو 27 مصابًا تم نقلهم حتى الآن إلى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11 طابق بالكامل.

 

مواد متعلقة

بعد حريق مديرية الأمن ...الحزن يخيم على الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية... 26 مصابًا حتى الآن

إصابة 27 شخصًا في حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي حادث حريق مديرية الأمن

عاجل من الصحة بشأن إصابات حريق مديرية أمن الإسماعيلية

السعودية.. حريق هائل في أحد الفنادق الشهيرة بالرياض

إجلاء المتواجدين في مديرية أمن الإسماعيلية بعد حريق المبنى (شاهد)

جهود مكثفة للسيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية ومنع امتداده (شاهد)
الجريدة الورقية