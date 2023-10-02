غرق طفل أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاه

غرق طفل في السادسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج أثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل بمدينة المنشاه رفقة أصدقائه لعدم إجادته السباحة وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وتلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بمدينة المنشاه دائرة ابمركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق "مصطفى . ح . ا . ع" 16 سنة طالب ومقيم دائرة المركز وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقله لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي .

وبسؤال كل من :- "محمد . ا . م . ا" 16 سنة طالب و"أحمد . ب . ا" 16 سنة طالب وعم المتوفي "حسين . ا . ع . ا" 55 سنة مقاول ومقيمين بذات الناحية قرر الأول والثاني أنه حال ممارستهم السباحه بنهر النيل رفقة المتوفي جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً وأيد الثالث ما جاء بأقوالهما ونفوا الشبهه الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .