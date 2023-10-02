اليوم.. أسعار الأخشاب في أسواق أسيوط

"الوفد" ترصد استقرار أسعار جميع أنواع الاخشاب في أسواق محافظة أسيوط اليوم الإثنين، 2 أكتوبر 2023 ويأتي هذا الاستقرار في ظل استقرار العرض والطلب على المنتجات الخشبية في السوق المحلية وفيما يلي أمثلة على بعض أنواع الخشب الشائعة وأسعارها

اسعار انواع الخشب في اسواق اسيوط اليوم :-

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 3 أمتار هو 250 جنيهًا

يتراوح سعر المتر من الخشب الزان ما بين 28.000 إلى 29.000 جنية

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 4 أمتار هو 310 جنيهات

يتراوح سعر المتر الخشبي بين 15.500 و16.000 جنية

سعر المتر من خشب عزيزي يتراوح بين 44.000 إلى 45.000 جنية

يتراوح سعر اللوح الخشبي المضغوط مقاس 18 ملم من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا

وجدير بالذكر أن أسعار الخشب قابلة للتغير بسبب العوامل الاقتصادية والتجارية التي تؤثر على السوق. وبالتالي، يجب على المستهلكين والتجار متابعة التطورات الحالية والتوجه للمصادر الموثوقة لاستقاء المعلومات الصحيحة حول أسعار الخشب.

وفي ضوء استقرار الأسعار، يمكن للمستهلكين ورواد الأعمال أن يستفيدوا من هذه الفترة لتخطيط مشاريع جديدة أو إجراء أعمال صيانة وتجديد للمنازل والمنشآت. كما يعد الخشب خيارًا مستدامًا وجذابًا من الناحية البيئية، حيث يمكن إعادة استخدامه وتدويره بشكل فعال.

وإن استقرار أسعار الخشب في أسواق محافظة أسيوط يعد إشارة جيدة للقطاع وفرصة للمستهلكين ورواد الأعمال للتعامل بثقة واستفادة من فترة استقرار الأسعار في تحقيق مشاريعهم وأهدافهم.