الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اللحظات الأولى من حريق مديرية أمن الإسماعيلية (فيديو)

حريق الإسماعيلية
حريق الإسماعيلية

عرضت قناة "ten" اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد اللحظات الآولى من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

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السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية (فيديو)

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بعد حريق مديرية الأمن ...الحزن يخيم على الإسماعيلية

ويظهر الفيديو اشتعال النيران في كل أرجاء مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وسط محاولات من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق الهائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وتولى فريق الدفاع المدني مهمة عمليات التبريد.

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

واشتعل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين ما تسبب في سقوط أجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل، وجرى الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد آثار الحريق.

وقالت مصادر طبية بالإسماعيلية إن نحو 27 مصابًا تم نقلهم حتى الآن إلى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11 طابق بالكامل.

وأكدت المصادر أن المصابين ما بين حروق وجروح واختناقات جراء الحادث وجرى  نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم بينهم ضباط ومجندين  فيما لم يتم الإعلان رسميًا عن وجود وفيات من عدمه حتى الآن.

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية أنه تم إغلاق كافة وصلات الغاز الطبيعي بالمنطقة المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية للمديرية وإفساح الطرق لسيارات الدفاع المدني والأوناش وسيارات الإسعاف.

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