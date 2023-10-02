إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

أصيب 8 أشخاص اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق بياض العرب شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة .

ونقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف كلا من : مصطفى خلف، 33 سنة، مقيم بمركز بنى مزار محافظة المنيا، أعمال حرة، مصاب بهبوط في السكر، وعادل شعبان، 33 سنة، مهندس، مصاب بكدمات وسحجات، ومينا يوسف، 27 سنة، عامل، مصاب بكدمات وسحجات، وأحمد محمد محمود، 31 سنة، عامل، مصاب بكدمات وسحجات، وثناء أحمد محمد، عامين، مصابة بكدمات وسحجات، ونجاة حبيب، 20 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات، ومالك موسى، 8 شهور، مصاب بكدمات وسحجات، وأحمد رضا، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون محافظة المنيا.

إصابة 27 شخصا في حريق مديرية أمن الإسماعيلية





قالت مصادر طبية بالإسماعيلية ان نحو 27 مصابا تم نقلهم حتى الان الى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11 طابق بالكامل .

وأكدت المصادر ان المصابين ما بين حروق وجروح واختناقات جراء الحادث تم نقلهم لمجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم بينهم ضباط ومجندين فيما لم يتم الاعلان رسميا عن وجود وفيات من عدمه حتى الان .

وقالت مصادر امنية ان السنة اللهب اطفئت بشكل كامل ولا تزال عمليات التبريد مستمرة وان لجان التحقيق واللجان الفنية لن تتمكن من دخول المبنى حتى يتم التأكد من اطفاء الحريق وعدم اشتعاله مرة اخرى .

وعلمت بوابة الوفد الالكترونية انه تم اغلاق كافة وصلات الغاز الطبيعي بالمنطقة المحيطة بمديرية الامن فيما تم اغلاق الشوارع المؤدية للمديرية وافساح الطرق لسيارات الدفاع المدني والاوناش وسيارات الإسعاف.

وكان قد تم الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد اثار حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية والذي اشتعل بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين مما تسبب في سقوط اجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل .

مصرع طفل وإصابة آخر في تصادم سيارة بالشرقية



لقى طفل مصرعه، وأصيب آخر بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهم اليوم الأحد، لحادث اصطدام سيارة بهما بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على جثمان الآخر تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، بنطاق مركز بلبيس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بطفلين 7 و 9 سنوات أثناء عبورهما الطريق، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.