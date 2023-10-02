الري: نعمل على تأهيل 3100 كم من الترع بـ10 مليارات جنيه (فيديو)

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، جهود الدولة في تبطين وتأهيل الترع، مؤكدًا تأهيل أكثر من 7200 كم من الترع بتكلفة 25 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن العمال جار على تأهيل 3100 كم أخرى بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وأكد أن تأهيل وتبطين الترع له العديد من المميزات، إذ تستعيد الترع وظيفتها المطلوبة منها وهي توصيل المياه بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين للترعة.

أهمية تبطين الترع

وتابع: "تأهيل وتبطين الترع له أهمية كبيرة فى توصيل المياة لنهايات الترع، فالكثير من المزارعين يشتكون بأن المياة لا تصل اليهم فى نهايات الترع".

وأوضح أن تأهيل الترع له دور كبير جدًا فى إستعادة القطاع المائي وحل المشكلة وتوفير المياه بعدالة لكل مزارع، إذ أنه لم يعد هناك فرق بين المزارع الموجود فى نهاية الترعة عن المزارع الموجودة فى بداية الترعة.

وأشار إلى أنه يجري العمل فى جميع المحافظات، كما أن الأولوية تكون بمدى احتياج الترع للتأهيل، حيث تم البدء بالترع التى تحتاج الى التأهيل فى البداية والأكثر تضررًا، ثم ننتقل الى الترع حالتها أفضل.