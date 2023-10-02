الجوافة بـ 8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين بالفيوم

تنشر "الوفد" أسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم اليوم الاثنين وهو اليوم المخصص للسوق العمومي فى مدينة طامية قري ابوكساه واللاهون وهريت وفى "السويقات" المنتشرة في أنحاء المدن والقرى.

وانتشر البرتقال الأخضر فى الأسواق ويباع الكيلو بـ 15 جنيهًا وأيضًا الرمان بنفس السعر بينما التفاح الامريكى ب 50 جنيه .

بلغت أسعار الطماطم فى الفيوم 15 جنيهًا للكيلو واستمرت أسعار الزيتون فى الأسواق الكيلو بين 20 و25 جنيهًا للأصناف ومنها البلدى والعجيزى وكيلو الخيار 19 جنيهًا. وسعر كيلو الفلفل الأخضر والرومى بـ 15 جنيهًا للكيلو والباذنجان الابيض ب كيلو ونصف بـ 10 جنيهات والأسود ب 5 جنيهات وبلغ سعر كيلو الليمون 10 جنيهات وارتفع سعر البصل إلى 25 جنيهًا والتين الرمادى ب 15 جنيهًا للكيلو والعنب الأخضر ب 20 والبناتى ب 12 جنيهًا والأحمر ب20 جنيهًا للكيلو والمانجو يتراوح أسعارها بين 25 و55 جنيهًا حسب الأصناف مثل العويسي والزبدية والفص والفونس ونعومى ومبروكة وزبدية وتيمور ودبشاية بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيهًا وفاكهة الكمثرى الكيلو ب 20 جنيهًا وسعر الجوافة ب 8 جنيهات للكيلو والبرقوق الكيلو ب15 جنيهًا و"الاته" بـ 8 جنيهات للكيلو والبلح الكيلو ب 15 جنيهًا للنوع البلدى و"الأمهات" 20 جنيهًا والسيوى ب 30 جنيهًا والأحمر" زغلول" ب15 جنيهًا.

و سعر كيلو البطاطس 15 جنيه والبطاطا ب 4 جنيه والملوخية 6 جنيه و سعر كيلوالكوسة 10 جنيه والبامية ب30 جنيه والجزر ب 20 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه و الكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والجزر ب 25 جنيه للكيلو و ربطة الخضار " البقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 7 و10 جنيه وشرش التوم ب 3 جنيه .

وارتفعت أسعار الفراخ البيضاء إلى 80 جنيهًا للكيلو والفراخ البلدى ب120 والبانية ب 150 جنيهًا وكيلو الصدور ب 110 والأوراك ب 80 جنيهًا وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيهًا وكيلو هياكل ب 30 جنيهًا وكيلو أجنحة ب 55 جنيهًا وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيهًا وفردتى الحمام ب 120 جنيهًا والأسماك البورى 150 جنيهًا للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيهًا للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت أسعار اللحوم ما بين من 270 إلى 320 جنيهًا للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه للكيلو.

يذكر أن أسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع أيام الأسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والأحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والأربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز إطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالإضافة إلى السويقات اليومية فى القرى.