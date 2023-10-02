النيران تلتهم مديرية أمن الإسماعيلية (شاهد)

نشب منذ قليل حريق أعلى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وهناك جهود مكثفة من رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للطوابق الأخرى.

وبحسب الصور والفيديوهات المنشورة على السوشيال ميديا، ظهرت النيران، وهي تلتهم الطابق العلوي لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ووهناك جهود مكثفة من رجال الحماية المدنية لللسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

كانت البداية عندما تلقت الحماية المدنية إخطارا من النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.



وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده للطوابق الأخرى.

وكان قد بدأ رجال الحماية المدنية في إخلاء المبنى من أفراد الأمن داخل مديرية أمن الإسماعيلية.