إيلون ماسك يرد على كندا بعد حظر المحتوى الإعلامي

هاجم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على خلفية قرار حكومته بحظر المحتوى الإعلامي، واصفا إياه بالـ"مخجل".

ونشر ماسك تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيها "ترودو يحاول سحق وقمع حرية التعبير في كندا، إنه أمر مخجل".

وقد أقرت الحكومة الكندية قانون المعلومات عبر الإنترنت (قانون سي-18) في يونيو الماضي، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر، ويلزم القانون الشركات العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على المنصات المحلية.

ويلزم القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي بدفع "حصة عادلة إلى المؤسسات الإخبارية".

كما يجبر القانون جميع المنصات مثل غوغل وMeta على التفاوض على صفقات تجارية مع المؤثرين الكنديين بشأن المحتوى.

ويدعي المشرعون أن مشروع القانون يهدف إلى دعم استدامة المؤسسات الإخبارية من خلال تنظيم "وسطاء الأخبار الرقمية بهدف تعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقمية الكندية".

وفي وقت سابق، أعلنت منصات Meta أنها ستبدأ في حظر الوصول إلى أي محتوى إخباري على "إنستغرام" و"فيسبوك" لجميع المستخدمين في كندا امتثالاً للقانون الذي تم إقراره مؤخرا.