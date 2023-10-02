السعودية.. حرئق هائل في أحد الفنادق الشهيرة بالرياض

سيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق الذي أتى على واجهة فندق شهير في حي العليا بالعاصمة السعودية الرياض، والذي تسبب بحدوث أضرار اقتصرت على الماديات.

ومع بدء الحريق، رصدت عدسات الكاميرات، اللحظات الأولى لاشتعال النيران في واجهة الفندق دون أن تتسبب بأي خسائر بالأرواح.

وأظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة من الأدخنة السوداء واشتعال 9 مركبات، كما تصاعدت الأدخنة من داخل الفندق وتفحّمت واجهته قبل وصول قوات الدفاع المدني إلى المكان.

وترافق اشتعال النيران مع حالة من هلع وذعر المارة في محيط الفندق المشتعل، بعدما امتد إلى عدد من المركبات.