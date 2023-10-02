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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناصر ماهر يتحدث عن إمكانية انتقاله لـ الزمالك

ناصر ماهر لاعب مودرن
ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر

تحدث ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر،عن فرص إمكانية انتقاله لنادي الزمالك بعد تألقه في لقاء العودة أمام سينجيدا التنزاني،في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية. 

وقال :الزمالك نادي كبير ولديه لاعبين مميزيين وقادرين على صنع الفارق مع أي فريق وأركز حاليًا مع فيوتشر.

وأكمل: إن فريقه كان الأفضل أمام سينجيدا التنزاني، واستحق الفوز برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وأضاف ناصر ماهر،في تصريحات تليفزيونية ،أن المدير الفني للفريق، أبلغه بأن مشاركته اساسيًا ستجعل المنافس يُركز معه، وهو ما اضطره للدفع به كبديل.

وقال، لديه طموحات كبيرة مع فريق مميز للغاية، والتواجد في منتخب مصر كونه هدفًا رئيسيًا، والحصول على بطولة مع فريقي.

 

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