عاجل
السيسي يوجه بتشكيل لجنة متخصصة لدعم جهود الدولة بالذكاء الاصطناعي (فيديو) أوكرانيا ترد على أمريكا بعد تجاهل الكونغرس لمساعدات كييف عمرو أديب: الفترة المقبلة تحتاج إلى تغيير في الأفراد والسياسات (فيديو)
الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أيمن الشريعي: لا خلاف مع اتحاد الكرة والمشاركة فى السوبر حق أصيل لنا

أيمن الشريعي
أيمن الشريعي

قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى إنه لايوجد خلاف بين إدارة النادى واتحاد الكرة ولكنهم يبحثوا فقط عن حقوقهم.

إقرأ أيضًا..

txt

إنبي يهدد في حال عدم مشاركته في كأس السوبر المحلي

txt

إنبي: المشاركة في السوبر حق مشروع.. ولن نفرط في محمد حمدي

أوضح رئيس نادي إنبي، أن المشاركة فى السوبر حق أصيل لهم باعتبار أن النادي الأهلي وبيراميدز مشاركين في البطولة بالإضافة إلى استبعاد الزمالك من البطولة، خاصةً أنه لا بد أن يكون ممثل لبطولة كأس مصر.

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن مجدى عبد الغنى على ملعب الشمس: المشاركة فى بطولة كأس السوبر حق أصيل لنا  "إمكانية مشاركة    فيوتشر وهو صاحب المركز الرابع غير منطقية بالنسبة لنا، خاصةً أنا أقصيناه من كأس مصر".

وأضاف أيمن الشريعي:مطالبنا تأتي بسبب عدم وجود معايير واضحة للاختيار وعدم المنطقية، ولكن في النهاية القرار سيكون لدى اتحاد الكرة، ونسعى فقط للحصول على حقوقنا، خاصة أن ذلك يعتبر دورى حماية النادى واللاعبين، فماذا سأقول لهم إذا شارك بدلا منهم ناد هم تفوقوا عليه وأقصوه من كأس مصر".".

مواد متعلقة

أهلي 2003 يفوز على إنبي في بطولة الجمهورية

موعد مواجهة الأهلي المقبلة أمام إنبي في كأس مصر

إنبي يهدد في حال عدم مشاركته في كأس السوبر المحلي

إنبي يتعادل مع طلائع الجيش سلبيًا في الدوري المصري

إنبي يواجه طلائع الجيش بحثًا عن الفوز الأول.. والجونة يلتقي زد لتعديل مساره

الداخلية يتقدم على إنبي في الشوط الأول من الدوري المصري

إنبي يكشف حقيقة رحيل تامر مصطفى

إنبي يفوز على الإتحاد السكندري بثنائية ودياً
الجريدة الورقية