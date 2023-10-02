أيمن الشريعي: لا خلاف مع اتحاد الكرة والمشاركة فى السوبر حق أصيل لنا

قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى إنه لايوجد خلاف بين إدارة النادى واتحاد الكرة ولكنهم يبحثوا فقط عن حقوقهم.

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أوضح رئيس نادي إنبي، أن المشاركة فى السوبر حق أصيل لهم باعتبار أن النادي الأهلي وبيراميدز مشاركين في البطولة بالإضافة إلى استبعاد الزمالك من البطولة، خاصةً أنه لا بد أن يكون ممثل لبطولة كأس مصر.

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن مجدى عبد الغنى على ملعب الشمس: المشاركة فى بطولة كأس السوبر حق أصيل لنا "إمكانية مشاركة فيوتشر وهو صاحب المركز الرابع غير منطقية بالنسبة لنا، خاصةً أنا أقصيناه من كأس مصر".

وأضاف أيمن الشريعي:مطالبنا تأتي بسبب عدم وجود معايير واضحة للاختيار وعدم المنطقية، ولكن في النهاية القرار سيكون لدى اتحاد الكرة، ونسعى فقط للحصول على حقوقنا، خاصة أن ذلك يعتبر دورى حماية النادى واللاعبين، فماذا سأقول لهم إذا شارك بدلا منهم ناد هم تفوقوا عليه وأقصوه من كأس مصر".".