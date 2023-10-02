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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إتحاد العاصمة يلحق بالزمالك إلى ثمن نهائي الكونفدرالية

مباراة الفتح الرباطي
مباراة الفتح الرباطي واتحاد العاصمة

تأهل فريق إتحاد العاصمة الجزائري للدور ثمن النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله سلبياً على ملعبه أمام الفتح الرباطي المغربي.

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سلة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة الدوحة الدولية

وكان إتحاد العاصمة قد تعادل في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف لكل فريق ليحسم بطاقة العبور بهدف إعتباري.

وإنضم إتحاد العاصمة حامل لقب البطولة للزمالك الذي تأهل أول أمس لدور المجموعات بعد مباراة ملحمية أمام أرتا سولار بطل جيبوتي.

وإنضم الفريق الزائري لقائمة الأندية المتأهلة للدور ثمن النهائي والتي تضم كلا من:

الزمالك ومودرن فيوتشر من مصر

نهضة بركان المغربي والأفريقي التونسي و إتحاد العاصمة الجزائري و الهلال الليبي، وساجرادا بطل أنجولا.

كما تأهل كلا من كامبالا سيتي الأوغندي وستاد مالي المالي، و سوبر سبورت الجنوب أفريقي، وسوار الغيني ودريمز بطل غانا.

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