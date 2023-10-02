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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يفتح النارعلى لجنة الحكام

هدف ليفربول الملغي
هدف ليفربول الملغي

 فتح نادي ليفربول الإنجليزي، النار على لجنة الحكام؛ بعد اعتراف الأخيرة بصحة هدف الريدز أمام توتنهام، في المباراة التي انتهت أمس السبت 2-1 لصالح السبيرز، بالبريميرليج.

وألغى حكم اللقاء- بعد العودة لتقنية الفيديو- هدفًا لفريق ليفربول، سجله لويس دياز في الدقيقة 33، ثم اعتذرت لجنة الحكام، اليوم، عن الخطأ، مؤكدة صحة الهدف.

وقال نادي ليفربول، في بيان: تابع نادي ليفربول لكرة القدم، اعتراف لجنة حكام الدوري الإنجليزي بالإخفاقات التحكيمية الليلة الماضية، في مباراة ليفربول وتوتنهام.

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وأضاف: من الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث؛ مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية.

وواصل النادي بيانه: نحن ندرك تمامًا الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها من خلال تطبيق تقنية الفيديو.

وقال البيان : من غير المُرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح، وعدم حدوث أي تدخل لاحق.

وأضاف: تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها “خطأ بشري كبير”؛ أمر غير مقبول أيضًا، ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.

وأكمل: يعد هذا أمرًا حيويًا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل؛ لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها، لإجراء تحسينات على العمليات، من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى.

واختتم ليفربول بيانه: وفي غضون ذلك، سنبحث الخيارات المتاحة، بالنظر إلى ضرورة التصعيد والوصول إلى حل مُرضٍ.

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