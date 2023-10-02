رقائق Meteor Lake مهمة لمستقبل إنتل

تمثل رقائق Meteor Lake القادمة من Intel دفعة جيدة جدًا من معالجات Raptor Lake من الجيل الأخير للشركة: زيادة بنسبة 20٪ في الكفاءة (وهو أداء أعلى بنسبة 20٪ بنفس الطاقة)، ورسومات أسرع، ومعالج AI مدمج.

هذه هي فقط الأشياء الرئيسية التي تقدمها Meteor Lake إلى الطاولة، وهناك الكثير من الأشياء الصغيرة التي تساعد Meteor Lake في الارتقاء إلى مستوى أكبر. ومع ذلك، فإن تأثير Meteor Lake كمنتج يتم تقويضه من خلال حقيقة أنه يتخطى سطح المكتب، مما يوضح أنه ليس جيدًا بما يكفي ليحل محل Raptor Lake في التسعير و/أو الأداء.



وبغض النظر عن ذلك، فإن Meteor Lake مهمة للغاية لمستقبل Intel بفضل كل التقنيات التي تقدمها للسوق الاستهلاكية.

يمكن أن تكون Meteor Lake بمثابة لحظة AMD Zen الخاصة بشركة Intel وفرصة لعكس ثروات الشركة المتدهورة. إذا أرادت إنتل استعادة مكانتها العملاقة، فإنها تبدأ هنا ببحيرة Meteor Lake.

الشيء الوحيد الذي يمكن القول إنه رفع AMD من المستضعف إلى قدم المساواة مع Intel هو الشريحة الصغيرة. في حال كنت لا تعرف، فإن الشريحة الصغيرة هي في الأساس قطعة من السيليكون تحتوي فقط على جزء من وظائف المعالج الكامل. فكر في كيفية احتواء Core i9-13900K على أنوية وحدة المعالجة المركزية والرسومات المدمجة ووحدات التحكم في الذاكرة ومجموعة كبيرة من الأشياء الأخرى على شريحة سيليكون واحدة. على النقيض من ذلك، يحتوي Ryzen 9 7950X على شريحتين مع نواة وحدة المعالجة المركزية (ونوية وحدة المعالجة المركزية فقط) بالإضافة إلى شريحة مزودة بوحدات تحكم في الذاكرة ووظائف الإدخال / الإخراج والرسومات المدمجة.



تتجه Intel إلى استخدام الشرائح الصغيرة (والتي تسميها Intel البلاط) بمنتجات مثل Meteor Lake، وعلى الرغم من أنها ليست أول معالج Intel يستخدم الشرائح أو الشرائح الصغيرة (فعلها Ponte Vecchio وSapphire Rapids تقنيًا لأول مرة)، فإن Meteor Lake تمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها وحدات المعالجة المركزية Intel مع هذه التكنولوجيا سوف تصل إلى المستهلكين. يتمتع البلاط والرقائق بالكثير من الفوائد: إنتاج أكثر كفاءة، والقدرة على صنع شرائح أكبر وأقوى بكثير من المعتاد، وإمكانية التخصيص لتسمية الشرائح الأساسية.

لكن هذا لا يعني مجرد اللحاق بشركة Intel مع AMD، حيث أن استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالبلاط مختلفة بعض الشيء. في حين أن AMD تقوم فقط بتصنيع شرائح وحدة المعالجة المركزية وشرائح الإدخال/الإخراج، وتضيف المزيد من شرائح وحدة المعالجة المركزية لزيادة الأداء، تقوم شركة Intel بتصنيع شريحة لكل من نوى وحدة المعالجة المركزية، ونواة وحدة معالجة الرسومات، ووظائف SoC، والإدخال/الإخراج. إحدى المزايا الرئيسية لهذا هو أنه يسمح لشركة Intel باستخلاص أكبر قدر من الحيوية من كل بلاطة حتى تحتاج إلى تغييرها تمامًا. وهذا يعني إنفاق أموال أقل على التصميمات الجديدة وتوفير المزيد من الأموال على الإنتاج، نظرًا لأن Intel يمكنها إنتاج نفس شرائح SoC وI/O لفترة طويلة.