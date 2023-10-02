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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روما يسقط فروسينوني بثنائية في الدوري الإيطالي

مباراة روما وفروسينوني
مباراة روما وفروسينوني

حقق فريق روما فوزاً مستحقاً بهدفين دون رد على ضيفه فروسينوني في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

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مورينيو يكشف أسباب تراجع روما هذا الموسم

قدم لاعبو روما عرضاً جيداً منذ الدقيقة الاولى من عمر المباراة ونجحوا في محاصرة الضيوف في مناطقهم الدفاعية.

ونجح المخضرم روميلو لوكاكو مهاجم روما في ترجمة تفوق الذئاب مبكراً بتسجيل أول الأهداف في الدقيقة 21 من عمر الشوط الاول.

واصل روما هجومه بحثاً عن تعزيز تقدمه أمام تكتل دفاعي من فروسينوني لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط لثاني بدأ فريق العاصمة الإيطالية بضغط هجومي لتسجيل ثاني الأهداف إلا ان فروسينوني دافع ببسالة عن مرماه.

وشكلت الهجمات المرتدة للضيوف إزعاجاًَ كبيراً على دفاعات الذئب حتى نجح لورينزو بيليجريني في اضاة ثاني اهداف روما بالدقيقة 83 ليحسم ثلاث نقاط غالية لفريقه.

ورفع فريق روما بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط في المركز 12، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 9 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

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