مصرع طالب دهسا تحت عجلات سيارة فرت هاربة بالمنيا

قي طالب مصرعه، اليوم الأحد، دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل، بقرية منقطين إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وكان مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارا من يفيد بمصرع طالب يدعى " ح و ع" 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بمنقطين، دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل، وفرت السيارة هاربا ولم يتم التعرف عليها.

وبإنتقال الأجهزةالأمنية لمحل الواقعة وبالفحص، بالتعاون مع النيابة العامة ، ومباحث مركز شرطة غرب سمالوط، تبين أن الطالب دهسته السيارة وفرت هاربا، وجار البحث عنها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وتحررعن الواقعة المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات ، وامرت بتصريح الدفن، لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة.