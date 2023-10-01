جنازة بالفرح.. مصرع طفل بطلق ناري في كفر الشيخ

لقي طفل مصرعه بطلق ناري أثناء عُرس في قرية الربايعة التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بتلقي مركز الشرطة إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطفل "أحمد.ح.أ.ب" 10 سنوات يقيم بقرية الربايعة التابعة لمركز سيدي سالم، جثة هامدة إثر إصابته بعيار ناري في حفل عرس.

وبسؤال والد الطفل "حسن.ح.ا.ب"، قرر أنه أثناء حضور نجله في عُرس بالقرية، أطلق "أحمد.ر.س"، 46 سنة ، موظف، عيارًا ناريا من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجًا بالعرس، ما أدى إلى إصابة نجله نتج عنها وفاته متهما إياه بالتسبب في وفاته.

ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته بما أفاد به والد الطفل المتوفي أقر بصحتها وعدم قصده قتل الطفل، جرى إيداع جثة الطفل بمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 6776 لسنة 2023 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.



فيما أصيب شخصان بإصابات مختلفة في الجسد إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائرى الإقليمي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات



كما أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين تطورت إلى اشتباكات بالأيدى ومشاجرة تدخل فيها أطراف العائلتين وأسفرت عن إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



