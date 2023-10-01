ليكسر تعرض حلول الذاكرة والتخزين الآمنة للبيانات في جيتكس 2023

من المقرر أن تعرض شركة ليكسر العلامة التجارية العالمية المتخصصة في مجال حلول الذاكرة والتخزين، "مستقبل حلول الذاكرة والتخزين الآمنة للبيانات" في النسخة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس العالمي، وهو أكبر حدث تقني في العالم والذي سيقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في دبي.

تتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الذاكرة والتخزين الآمنة للبيانات من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات الحائزة على جوائز. وستعرض الشركة محفظتها الجديدة والموسعة المصممة على أساس ركائزها المؤسسية المتمثلة في الموثوقية وأمن البيانات والجودة للمصورين ومصوري الفيديو ومحترفي الألعاب ومبدعي المحتوى وعشاق الكمبيوتر الشخصي، في جناحها D1، القاعة رقم 1 في دبي العالمية. مركز التجارة.

يمكن أن يكون تخزين البيانات للمصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو المحترفين ومنشئي المحتوى من صناعة الوسائط والترفيه أمرًا معقدًا وصعبًا إلى حد ما. وبالنظر إلى أن هاتين الصناعتين لا تزالان تواجهان تحديات غير مسبوقة في العصر الرقمي، فإن الطلب على المحتوى عالي الجودة، وانتشار التنسيقات والمنصات، والحاجة إلى قابلية التوسع والمرونة، والتهديد بالهجمات السيبرانية هي بعض العوامل التي تشكل ضغطًا على قدرات إدارة البيانات في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى النمو السريع لمستخدمي الإنترنت في المنطقة إلى جانب الارتفاع الحاد في حجم البيانات الناتجة عن المنصات الرقمية المختلفة إلى زيادة الطلب على حلول تخزين البيانات الأكثر تقدمًا وأمانًا.

وتعليقًا على مشاركتهم في الحدث، قال فيصل عبيدة، المدير العام لشركة ليكسار في الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية: «يمثل معرض جيتكس العالمي فرصة لشركة ليكسار لتسليط الضوء على التزامنا العميق تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نعمل بقوة على توسيع تواجدنا ووصولنا إلى السوق في المنطقة من خلال نظامنا البيئي من الشركاء. إن مشاركتنا في هذا الحدث لا تمنحنا فرصة لتعزيز علاقاتنا الحالية وبناء علاقات جديدة فحسب، بل تتيح لنا عرض أحدث تقنيات الذاكرة والتخزين التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية لعملائنا مع تمكينهم أيضًا من تخزين بياناتهم والوصول إليها بشكل آمن."

تشتمل مجموعة المنتجات الجديدة على بطاقات microSD™، ومحركات أقراص SSD الداخلية، وذاكرة DRAM، ومحركات أقراص SSD المحمولة، والتي تم تصميمها للعمل بسلاسة مع أجهزة متعددة مثل كاميرات الفيديو الرياضية، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، وحتى الطائرات بدون طيار. كما هو الحال مع جميع منتجات Lexar، ستوفر المجموعة الموسعة حديثًا أداءً عالي السرعة مقترنًا بسعات ذاكرة أعلى، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط ملفات الفيديو/الألعاب والوصول إليها وتشغيلها ونقل ملفات الوسائط المتعددة عالية الوضوح بما في ذلك فيديو 4K بسرعات مذهلة.

"إن الاختراق المتزايد للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وانتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والانخفاض المطرد في أسعار أجهزة التخزين الاستهلاكية، مثل محركات الأقراص الصلبة و SSD، هي بعض العوامل التي تدفع منطقة الشرق الأوسط و سوق تخزين البيانات في أفريقيا علاوة على ذلك، فإن رقمنة المعلومات في الأماكن السكنية والتجارية، إلى جانب الاستخدام المتزايد لأجهزة الحوسبة المحمولة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تساهم بشكل كبير في الطلب المتزايد على حلول الذاكرة من الجيل التالي التي يمكنها تخزين كميات هائلة من البيانات بشكل آمن. وأضاف عبيدة: "تحميل البيانات ذات الصلة وإعادة تحميلها وتحديدها في الوقت الفعلي".