وزير الاتصالات: استثمارات بـ 100 مليار جنيه ضاعفت سرعة الإنترنت 10 مرات

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الشبكة المحلية "الإنترنت الثابت وخدمات المحمول".

وأضاف وزير الاتصالات، خلال خلال كلمته بجلسة الأمن المائي والغذائي بمؤتمر حكاية وطن، نقلتها إكسترا نيوز، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه فى عام 2017 كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4 ميجابايت ثانية، وفى عام 2019 تم إطلاق مشروع ضخم باستثمارات 100 مليار جنيه لتقوية شبكة الانترنت.

وأوضح وزير الاتصالات قائلا:" سرعة الانترنت فى مصر زادت 10 أضعاف هذ العام بمعدل 54.3 ميجابايت ثانية، إضافة إلى زيادة عدد المشتركين 4 أضعاف.

ولفت إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية، ونعمل على ربط كل منازل حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية.

وأكد أنه تم مضاعفة أبراج شبكات المحمول باستثمارات قدرها 110 مليارات جنيه، مضيفا أن تقوية شبكة الإنترنت تمت باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه.

وأكمل "العالم فيه 4 ملايين مهني مستقل في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، وفي مصر لدينا 100 ألف مهني مستقبل صعودا من 33 ألف قبل عامين".

وتابع "أصبح لدينا 2.5% من العدد العالمي من المهنيين المستقلين، ونستهدف أن نصل 4% بنهاية عام 2026".