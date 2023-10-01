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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الاتصالات: سرعة الانترنت زادت 10 أضعاف هذا العام (فيديو)

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الشبكة المحلية "الإنترنت الثابت وخدمات المحمول".

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عمرو طلعت: استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف بناء مصر الرقمية (فيديو)


وأضاف وزير الاتصالات، خلال مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عام 2017 كان متوسط سرعة الانترنت فى مصر 5.4 ميجابايت ثانية ، وفى عام 2019 تم إطلاق مشروع ضخم باستثمارات 100 مليار جنيه لتقوية شبكة الانترنت.

وأوضح وزير الاتصالات :" سرعة الانترنت فى مصر زادت 10 أضعاف هذاالعام بمعدل 54.3 ميجابايت ثانية، إضافة إلى زيادة عدد المشتركين 4 أضعاف.

تم مضاعفة أبراج شبكات المحمول باستثمارات قدرها 110 مليارات جنيه

وأكد وزير الاتصالات، أنه تم مضاعفة أبراج شبكات المحمول باستثمارات قدرها 110 مليارات جنيه، مضيفا أن تقوية شبكة الإنترنت تمت باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه.

وتابع: “بدأنا تنفيذ خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية، ونعمل على ربط كل منازل حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية”.

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