ملتقى الجيل الثانى باتحاد الجالية المصرية فى اليونان يناقش الانتخابات الرئاسية والقضايا الهامة

عقد ملتقى الجيل الثانى باتحاد الجالية المصرية باليونان وهو الاتحاد الرسمى الوحيد للحالية المصرية فى اليونان والمشهر فى الجريدة الرسمية للحكومة اليونانية لقاء حضره القنصل المصرى جورج قلينى والمستشار سامح عبدالجواد بالسفارة المصرية باثينا ورئيس الاتحاد محمد الزفزاف.

حيث ناقش الملتقى الانتخابات الرئاسيه القادمه واوصى باهميه الحرص على حضور الانتخابات من المصريين المقيمين في اليونان لان ذلك هو مظهر ديمقراطي وحق دستوري للمصريين في الخارج بغض النظر عما ينتخبوا كلذك ناشد اللجنه العليا للانتخابات ان يتم السماح لكل من معه جواز سفر او بطاقه رقم قومي في الادلاء بصوته في الانتخابات القادمه وعدم حرمان المصريين الذين يحملون بطاقات رقم قومي مدون بها عنوانهم مقيمين في الخارج من الادلاء بصوتهم في انتخابات القادمه لان ذلك حق دستوري كما ان الدول الديمقراطيه تسمح لكل مواطن يحمل جواز سفر بالادلاء بصوته وفى هذا الصدد قد تم الاتفاق على تشكيل مجموعه عمل متعلقة بالنتخابات القادمة.

كذلك ناقش المؤتمر مشروع ايميك للنقل ما بين الهند واوروبا عبر الخليج العربي والاردن واسرائيل وتاثير ذلك على قناه السويس حيث تبين ان هناك صعوبات في اتمام هذا المشروع وانه في حاله اتمامه فلن يكون له تاثير على قناه السويس ولا على ريادتها في النقل البحري.

حيث ان المشروع عباره عن خط نقل بري سيكون له طاقه محدوده في نقل البضائع مقارنه قناه السويس والتي نقلت فى عام ٢.٢٢ حوالى ١.٢ مليار طن من البضائع وان المشروع له علاقة بالتنافس مع الصين والاتفاق الابراهيمى وان القرار المصرى بتطوير وتوسيع قناة السويس كان قرارا صائبا في هذا الاطار وعكس رؤيه بعيده في النظر لصانع القرار السياسي المصري كذلك ناقش المؤتمر تطورات الغاز المصرى واتضح من المناقشة ان مصر صدرت في عام 2022 بخوالى ٨,٢ بليون يورو وان مصر تسعى لتحويلها لمركز لتصير الغاز فى منطقة شرق المتوسط حيث امتلك مصر احتياطى من الغاز يبلغ٦٣ تيليريون قدم مكعب من الغاز وانه ارتفع بعد اكتشاف حقل نرجس مؤخرا والذي تبلغ قدرته الاحتياطيه حوالي ٣.٢ تريليون قدم مكعب وان مصر في سبيل تحقيق استراتيجياتها في الغاز قامت بطرح مناقصه في عام 2022 للبحث عن الغاز باكثر من 43 بئر في المناطق المصريه كما انها قامت بدور رئيسي في انشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى سيكون بمثابة ءوق اقليمى للطاقة كذلك يتم تصدير الغاز الي مصر من اسرائيل والاردن وقبرص لتسييله في محطات دمياط وادكو ثم تصديره الى الخارج.

كما ان مصر تبنت ايضا مشروع اقامه خط انابيب من قبرص الى دمياط لنقل الغاز وتسهيله في مصر ثم تصديره الى الخارج كذلك ناقش المنطقه العلاقات اليونانيه التركيه وتاثيرها على العلاقات المصريه اليونانيه حيث تم التاكد بانه لن يكون هناك اي تاثير على علاقه مصر بدوله اليونان في حاله تحسين العلاقات المصريه التركيه وان هناك مصالح استراتيجيه كبرى بين مصر واليونان بالاضافه الى العلاقه التاريخيه التي تربط بين البلدين من ناحيه اخ تم استعراض التطورات في سد النهضه حيث ابرزت المناقشات ان سد النهضه هو سد كهرومائي لا يمكنه حجز المياه عن مصر مطلقا وانه هناك مفاوضات تتم في الوقت الحالي متعلقه باعمال التشغيل