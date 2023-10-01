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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو طلعت: استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف بناء مصر الرقمية (فيديو)

الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف بناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف 3 أهداف رئيسية وواضحة.

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وأضاف عمرو طلعت خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن الهدف الأول هو الخدمات الحكومية، واستحقاقات المواطن لدى الحكومة، على أن تقدم بشكل مميكن ومحوكم وسهل.

وتابع وزير الاتصالات، أن الهدف الثاني هو إكساب أكبر عدد ممكن من المواطنين لمهارات رقمية مختلفة، وإثراء مصفوفة الكوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الهدف الثالث مقترن بالهدف الثاني، ويهدق إلى جذب أكبر عدد ممكن من الشركات وتشجيع اكبر عدد من الشركات المحلية للتوسع في مقار وفروع لها في مصر.

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