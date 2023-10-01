اصابة 11 شخصا في انقلاب ميني باص

أصيب 11 شخصا في انقلاب ميني باص علي طريق مصر الفيوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كان بلاغ ورد لضباط مرور الجيزة بوقوع حادث انقلاب ميني باص وسقوط مصابين، علي الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سياره ميني باص تابع لشركة بيبسي، أسفر عن أصابة 11شخص وتم نقلهم لمستشفى اكتوبر لتلقي العلاج.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:



1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.



2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.