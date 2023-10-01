عاجل
مصطفى قمر: الهرم في مجال الفن اتقلب والذوق اختلف السيسي يوجه الشباب بدراسة قطاع الاتصالات.. فرصه كثيرة السيسي للشعب: ثقوا في أنفسكم أنتم أصحاب الأمل عمرو طلعت: استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف بناء مصر الرقمية (فيديو) الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبطا بنت سعود
الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اصابة 11 شخصا في انقلاب ميني باص

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب 11 شخصا في انقلاب ميني باص علي طريق مصر الفيوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كان بلاغ ورد لضباط مرور الجيزة بوقوع حادث انقلاب ميني باص وسقوط مصابين، علي الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سياره ميني باص تابع لشركة بيبسي، أسفر عن أصابة 11شخص وتم نقلهم لمستشفى اكتوبر لتلقي العلاج.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:


1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.


2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

الجريدة الورقية