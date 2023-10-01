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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

شاب ينهي حياته شنقًا بالعجوزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا داخل شقته بسبب مروره بأزمة نفسية في منطقة العجوزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى إبراهيم.س.ع ، 20 عامًا، وبه آثار خنق حول الرقبة.

 وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقًا داخل شقته ولا شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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