حبس 4 متهمين بسرقة مصنع في القطامية 4 أيام



أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين بسرقة مصنع بمنطقة القطامية، بعد تخطيط المتهم الاول الذي يعمل عاملا في المصنع.

وزارة الداخلية كانت كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مالك أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع) بحضور (3) أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدي على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية باستخدام صاروخ كهربائى، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكي) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من المسروقات المشار إليها) واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

فيما أصيب شخصان بإصابات مختلفة في الجسد إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائرى الإقليمي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات



كما أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين تطورت إلى اشتباكات بالأيدى ومشاجرة تدخل فيها أطراف العائلتين وأسفرت عن إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا في محافظة الفيوم