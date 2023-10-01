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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخصين حادث تصادم تفاصيل

لقى مواطنان مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

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