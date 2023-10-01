وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وننتج 14 مليار بيضة سنويا (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان شهدت تطورا واضحا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم تطوير 281 مركز تجميع ألبان.

وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، " تم حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها من أجل الحصول على ألبان صحية وآمنة على المواطنين".

لدينا اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة

وفيما يخص الثروة الداجنة، أوضح أن لدينا اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة، بإجمالي 100 مليار جنيه استثمارا في تلك الثروة، بإجمالي إنتاج 1.4 مليار طائر.

وأردف وزير الزراعة:" ننتج 14 مليار بيضة ولدينا أكثر من 3 ملايين عامل في هذه الصناعة"، بالإضافة إلى اعتماد 9 مناطق لإقامة مشروعات الثروة الداجنة بالكامل.

ولفت إلى أن الوزارة حصلت على موافقة منظمة صحة الحيوان بخلو 37 منشأة من أنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى التوسع في إنتاح اللقاحات والأمصال البيططريةـ ليصبح عددها 1.5 مليار، بدلا من 200 مليون.