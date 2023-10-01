اتحاد عمال مصر: المشروعات القومية امتصت البطالة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أن الدولة مستعدة لإعداد تيسيرات كبيرة جدًا للمستمرين العرب، أو الأجانب لإقامة المشروعات لإنتاج ما نستورده من منتجات من الخارج، سواء رخصة ذهبية أو خفض الضرائب وخلافه.

اتحاد عمال مصر يشيد بدور الرئيس السيسي في السنوات الماضية

وأضاف أن ارتفاع الأسعار مرهق للكثير من المواطنين، ولكنه مرحلة وستنتهي، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حدثت في مصر لا يجب أن يصاحبها تشكيك، خاصة وأن من يشكك كان سببًا في ضياع الدولة في عام 2011، مما أدى لخسارة مصر 450 مليار دولار، وهذا أحد الأسباب في الانتكاسة الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الشعب المصري يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة رغم حملات التشكيك من قبل عناصر الجماعة الإرهابية، مضيفًا أن الدولة قامت بإعداد حزمة مالية خلال المرحلة الأخيرة لمساعدة المواطنين، ورفعت الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه بتكلفة تقدر بـ60 مليار جنيه، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم".

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور تحرك 6 مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يحدث من خلال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون أي طلب من أحد.

وأضاف "البدوي"، أن إجمالي المرتبات في عام 2014 كان يُقدر بـ 198.5 مليار جنيه، واليوم وصل لـ416.5 مليار جنيه، أي أن مرتبات الموظفين زادت بنسبة تصل لـ120%.

ولفت إلى أن زيادة المرتبات لن تعوض الموظفين عن ارتفاع الأسعار، ولذلك الغرفة التجارية يجب أن تتحرك وتواجه التجار الجشعين، مشيرًا إلى أن مواجهة الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال العمل، والتوجه نحو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة.

ونوة نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن قانون العمل تحول إلى وزارة القوى العاملة لإعداد حوار مجتمعي حوله، وهذا الأمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن قانون العمل القديم لا يحتوي على أي شيء تخص التدريب المهني، ولا يحتوي على أي شيء يخص العمل عن بعد الذي زاد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.