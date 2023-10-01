إصابة مواطنين في حادث تصادم سيارة نقل من ميكروباص بالفيوم

لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق



فيما أصيب شخصان بإصابات مختلفة في الجسد إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائرى الإقليمي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا في محافظة الفيوم

كما أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين تطورت إلى اشتباكات بالأيدى ومشاجرة تدخل فيها أطراف العائلتين وأسفرت عن إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

