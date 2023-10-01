QNB الأهلى يدرب سيدات قرى البدرشين على صناعة المشغولات اليدوية

احتفالا باليوم العالمى للفلاح نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وQNB الأهلى التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، عدداً من الدورات التدريبية والتثقيفية للسيدات بقرى مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة بمقر مركز استدامة لتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بالجيزة.

وتم الإعلان عن بدء تدريب سيدات من قرية نزلة الشوبك والقرى المجاورة على احتراف صناعة مشغولات اليدوية من المفروشات وغيرها، وكذلك تسليم المتميزات من السيدات أهالى القرية والقرى المجاورة أنوال للعمل عليها فى منازلهن بعد أن نجحن فى إتمام تدريبهن على استخدام هذه الأنوال داخل مركز استدامة. كما تم خلال الاحتفال تنظيم ندوة تستهدف توعية السيدات القرويات من أهالى الشوبك الغربى والقرى المجاورة حول التحول الرقمى والشمول المالى.

وأشار هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، إلى أن الاحتفالية بمثابة تدشين لمرحلة جديدة ومثمرة من التعاون بين صناع الخير وQNB الأهلى لصالح دعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مجال غاية فى الأهمية وهو التمكين الاقتصادى، من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية للسيدات القرويات المعيلات يستطعن من خلالها توفير دخل أفضل لأنفسهن وأسرهن، وكذلك إحياء الحرف التراثية التى تكاد أن تندثر.

ويحرص QNB الأهلى على المشاركة مع صناع الخير وكل المؤسسات التى تهتم بدعم وتمكين المرأة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من خطة البنك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2023، وإيماناً بالدور المجتمعى الذى يتوجب على المؤسسات القيام به من أجل النهوض بالمجتمع المصرى من خلال أهم عناصره وهى المرأة، كما يقدم البنك عدداً من الخدمات المالية وغير المالية مثل التسويق والاستشارات ودراسات الجدوى وفتح أسواق تصديرية للمنتجات اليدوية والتراثية والحرف والمشغولات التى تنتجها المرأة المصرية فى الريف المصرى.

ويعتزم البنك التوسع فى تقديم خدمات الشمول المالى والتحول الرقمى فى كل محافظات الجمهورية ولا سيما الأماكن النائية.