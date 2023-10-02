العثور على جثة طفل حديث الولادة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بالعثور على جثة طفل حديث الولادة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة لطفلة أنتى رضيعة فى الايام الاولى من عمرها وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.